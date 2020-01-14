Kırklareli'ndeki silahlı kavganın 9 şüphelisinden 2'si tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'ndeki silahlı kavganın 9 şüphelisinden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Kırklareli'ndeki silahlı kavganın 9 şüphelisinden 2'si tutuklandı

7 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde biri polis memuru 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kırklareli'ndeki silahlı kavganın 9 şüphelisinden 2'si tutuklandı, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde biri polis memuru 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yılmaz Mahallesi Edirne Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında yaşanan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.K. ve İ.A. tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10 Ocak'ta eğlence mekanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada, rastgele ateş açılması sonucu Lüleburgaz Özer Spor Kulübü Başkanı Volkan Düğücü ile bir polis memuru yaralanmıştı.

Olaya tepki gösteren bir grup ise taş ve sopalarla işletmeye zarar vermiş, ekipler 9 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Yılmaz Mahallesi, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşini budama bıçağı ile öldüren sanığın savunması 'pes' dedirtti: Bana haksızlık ediliyor
Başkan talimat verdi! Belediye binası önüne dev Atatürk heykeli dikildi Kızını 14 yerinden bıçaklayıp sigara yakan adam tahliyesini istedi 85 yaşındaki kadın çekicinin kaldırdığı araçtan düştü, hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 19:40:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli'ndeki silahlı kavganın 9 şüphelisinden 2'si tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]