Kırklareli'ndeki silahlı kavganın 9 şüphelisinden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde biri polis memuru 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yılmaz Mahallesi Edirne Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında yaşanan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.K. ve İ.A. tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10 Ocak'ta eğlence mekanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada, rastgele ateş açılması sonucu Lüleburgaz Özer Spor Kulübü Başkanı Volkan Düğücü ile bir polis memuru yaralanmıştı.

Olaya tepki gösteren bir grup ise taş ve sopalarla işletmeye zarar vermiş, ekipler 9 şüpheliyi gözaltına almıştı.