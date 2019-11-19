Kırklareli'ndeki

Kırklareli'de, "Karagümrük Çetesi" olarak bilinen suç örgütünün elebaşı Nuri Ergin'in oğlu Anıl Ergin ve kardeşi Nurettin Ergin'in de aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, "silahlı suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık, silahla tehdit, yağma, tefecilik, resmi belgede sahtecilik, suçu üstlenme ve mala zarar verme, tutuklu kişinin kaçmasına yardım etmek, suç örgütüne üye olmak, silah bulundurmak" iddialarıyla tutuksuz yargılanan sanıklardan emekli polis memuru Ahmet T. ile avukatlar katıldı.

Ahmet T. savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek, suç örgütüne üye olmadığını ileri sürdü. Emekli polis memuru olduğunu belirten sanık, Babaeski ilçesinde silah tamirciliği yaptığını belirtti.

Ahmet T, diğer sanıklardan birini tanıdığını ifade ederek, "Onun silahını tamir etmiştim. O vesile ile tanıyorum. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme başkanı, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 2 Nisan 2020'ye erteledi.

Olay

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince 2015'te "Çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları" iddiasıyla Kırklareli, Edirne ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kamuoyunda "Karagümrük Çetesi" olarak bilinen suç örgütünün elebaşı Nuri Ergin'in oğlu Anıl Ergin ile 14 kişi gözaltına alınmış, gözaltındaki sanıklarla bağlantılı oldukları iddiasıyla da 14 kişi hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan kişi sayısı 28'e yükselmişti.

Operasyonda Nurettin Ergin ise polis ekiplerince girdiği kovalamaca sonucu kaçarken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 9 tabanca, tüfek, senet ve çekler ele geçirilmişti.

Diğer taraftan, hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan Anıl Ergin, operasyondan bir ay önce Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak sağlık raporu için götürüldüğü hastaneden kaçmıştı.