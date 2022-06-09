Kırklareli'ndeki taksiciler yabancı yolcularla ilgili karardan memnun - Son Dakika
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Kırklareli'ndeki taksiciler yabancı yolcularla ilgili karardan memnun

09.06.2022 14:29

Kırklareli'ndeki ticari taksi şoförleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Taksicilere, yabancı yolcuların il dışı seyahat izin belgelerini kontrol yükümlülüğü getiriyoruz.

Kırklareli'ndeki ticari taksi şoförleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Taksicilere, yabancı yolcuların il dışı seyahat izin belgelerini kontrol yükümlülüğü getiriyoruz." açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Kentte taksi şoförlüğü yapan Mehmet Gider, AA muhabirine, Bakan Soylu'nun açıklamalarını takip ettiklerini ve kararı olumlu karşıladıklarını söyledi.

Taksicilere yabancı yolcuların il dışı seyahat izin belgelerini kontrol yükümlülüğü getirilmesinin bazı olumsuzlukların önüne geçeceğini belirten Gider, "Bilerek veya bilmeyerek yabancı yolcu taşıyan şoförler, jandarma veya polis tarafından durdurulduğunda seyahat izin belgesi olmayanlar hakkında işlem yapılıyor. Taksiciler olarak yolcularımıza pasaport veya kimlik sorma yetkimiz yok. Eğer sorma yetkisi verilirse bizim için olumlu olur. Ben bu uygulamanın güzel olacağına inanıyorum." dedi.

Gider, bu konuda para cezaları kesilen ve gözaltına alınan şoförlerin olduğunu ifade etti.

"Şoförlerimiz üzerine düşeni yapmalı"

Kırklareli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Fuat Şeker de düzensiz göçmenler konusunda herkesin hassas davranması gerektiğini söyledi.

Taksicilerden, araçlarına aldıkları yabancı uyrukluların belgelerini kontrol etmelerini isteyen Şeker, şunları kaydetti:

"Düzensiz göçmen konusu bir süredir hepimizin gündemini meşgul ediyordu. Bazı şoförlerimiz araçlarına binen yabancı uyruklu vatandaşların evrakını kontrol etmiyor. Güvenlik güçlerinin yol uygulamasında araçlarında evrakı eksik yabancı yolcuya rastlandığında ciddi mağduriyetler meydana geliyor. Şoförlerimizin mağduriyet yaşamamaları için araçlarına aldıkları yabancı yolcuların evrakını titizlikle kontrol etmelerini öneriyorum. Bu konuda şoförlerimiz de üzerine düşeni yapmalı."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen Göç Kurulu Toplantısı'nda, "Taksilerle il dışına yabancı yolcu taşınması halinde, taksicilere yabancı yolcuların il dışı seyahat izin belgelerinin kontrolü yükümlülüğü getiriyoruz. Kaçak göçmeni ilden ile taşımaya kimse aracılık etmesin." demişti.

Kırklareli'ndeki taksiciler yabancı yolcularla ilgili karardan memnun
Kırklareli'ndeki taksiciler yabancı yolcularla ilgili karardan memnun
Kırklareli'ndeki taksiciler yabancı yolcularla ilgili karardan memnun
Kırklareli'ndeki taksiciler yabancı yolcularla ilgili karardan memnun

YORUMLAR
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Kırklareli'ndeki taksiciler yabancı yolcularla ilgili karardan memnun Kırklareli'ndeki taksiciler yabancı yolcularla ilgili karardan memnun Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'ndeki taksiciler yabancı yolcularla ilgili karardan memnun - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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