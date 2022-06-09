Kırklareli'ndeki taksiciler yabancı yolcularla ilgili karardan memnun

Kırklareli'ndeki ticari taksi şoförleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Taksicilere, yabancı yolcuların il dışı seyahat izin belgelerini kontrol yükümlülüğü getiriyoruz." açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Kentte taksi şoförlüğü yapan Mehmet Gider, AA muhabirine, Bakan Soylu'nun açıklamalarını takip ettiklerini ve kararı olumlu karşıladıklarını söyledi.

Taksicilere yabancı yolcuların il dışı seyahat izin belgelerini kontrol yükümlülüğü getirilmesinin bazı olumsuzlukların önüne geçeceğini belirten Gider, "Bilerek veya bilmeyerek yabancı yolcu taşıyan şoförler, jandarma veya polis tarafından durdurulduğunda seyahat izin belgesi olmayanlar hakkında işlem yapılıyor. Taksiciler olarak yolcularımıza pasaport veya kimlik sorma yetkimiz yok. Eğer sorma yetkisi verilirse bizim için olumlu olur. Ben bu uygulamanın güzel olacağına inanıyorum." dedi.

Gider, bu konuda para cezaları kesilen ve gözaltına alınan şoförlerin olduğunu ifade etti.

"Şoförlerimiz üzerine düşeni yapmalı"

Kırklareli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Fuat Şeker de düzensiz göçmenler konusunda herkesin hassas davranması gerektiğini söyledi.

Taksicilerden, araçlarına aldıkları yabancı uyrukluların belgelerini kontrol etmelerini isteyen Şeker, şunları kaydetti:

"Düzensiz göçmen konusu bir süredir hepimizin gündemini meşgul ediyordu. Bazı şoförlerimiz araçlarına binen yabancı uyruklu vatandaşların evrakını kontrol etmiyor. Güvenlik güçlerinin yol uygulamasında araçlarında evrakı eksik yabancı yolcuya rastlandığında ciddi mağduriyetler meydana geliyor. Şoförlerimizin mağduriyet yaşamamaları için araçlarına aldıkları yabancı yolcuların evrakını titizlikle kontrol etmelerini öneriyorum. Bu konuda şoförlerimiz de üzerine düşeni yapmalı."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen Göç Kurulu Toplantısı'nda, "Taksilerle il dışına yabancı yolcu taşınması halinde, taksicilere yabancı yolcuların il dışı seyahat izin belgelerinin kontrolü yükümlülüğü getiriyoruz. Kaçak göçmeni ilden ile taşımaya kimse aracılık etmesin." demişti.