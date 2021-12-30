Kırklareli'ndeki taşkın bölgesinde 3 bina için yıkım kararı alındı - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde taşkın nedeniyle zarar gören 3 bina için yıkım kararı aldıklarını söyledi.

Vali Bilgin, Yıldırım ve Yılmaz mahallelerinde sürdürülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldıktan sonra taşkından zarar gören mahalle sakinlerine nakdi yardımlarını teslim etti.

Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Bölgedeki 109 evde yaptıkları çalışmada 3 binanın riskli olduğunu belirlediklerini anlatan Bilgin, "3 binada yıkım kararı alındı. Bir bina hafif hasarlı olarak tespit edildi. Yıkım kararı alınan 3 binadaki tüm vatandaşlarımızın bir yıllık kira yardımlarını yaparak evlerini kiraladık. Aynı zamanda bu binada yaşayan 4 aileden 2'sinin hem kira yardımını hem de eşyaları tamamen tahrip olduğu için tüm eşyalarını alıyoruz." dedi.

Bilgin, 52 aileye 5'er bin lira yardım yapıldığını kaydetti.

Belediye, İl Özel İdaresi, AFAD, UMKE ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.