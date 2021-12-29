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KIRKLARELİ - Taşkında evinin çatısına çıkarak kurtulan Bostan yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

KIRKLARELİ - Taşkında evinin çatısına çıkarak kurtulan Bostan yaşadıklarını anlattı

29.12.2021 18:18

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde derenin taşması sonucu birçok ev ve iş yerini su bastı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde derenin taşması sonucu birçok ev ve iş yerini su bastı.

Yıldırım Mahallesi'nde dere yatağına yakın bölgede toprak kayması sonucu iki katlı binada eğim oluştu.

Binadaki 12 kişi AFAD ekiplerince güvenli bölgeye alındı. Kırklareli Valisi Osman Bilgin, bölgede incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Taşkın nedeniyle evi zarar gören vatandaşlardan Suat Bostan, AA muhabirine, dün akşam meydana gelen taşkından evinin çatısına çıkarak kurtulduğunu söyledi.

Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Bostan, "Ben böyle bir taşkın görmedim. Her taraftan evin içine su doldu." dedi.

20 yıllık emeğinin gittiğini belirten Bostan, halen evini temizlemeye çalıştığını aktardı.

Çok üzgün olduğunu vurgulayan Bostan şöyle devam etti:

"Daha önce de dere taşardı ama bu şekilde değildi. Bu sefer çok fazla geldi. Çocukları hemen güvenli bir yere gönderdim. Dere taşınca baktım olmuyor, camı açarak çatıya çıktım. Sabaha kadar çatıda bekledim."

Evleri su basan vatandaşlar temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekipleri de dere yatağına yakın ev sakinlerini tahliye için uyardı. Evlerinden çıkmak isteyenler otellere yerleştiriliyor.

Bazı vatandaşlar da kümes hayvanlarını güvenli bölgelere götürdü.

KIRKLARELİ - Taşkında evinin çatısına çıkarak kurtulan Bostan yaşadıklarını anlattı
KIRKLARELİ - Taşkında evinin çatısına çıkarak kurtulan Bostan yaşadıklarını anlattı
KIRKLARELİ - Taşkında evinin çatısına çıkarak kurtulan Bostan yaşadıklarını anlattı
KIRKLARELİ - Taşkında evinin çatısına çıkarak kurtulan Bostan yaşadıklarını anlattı
KIRKLARELİ - Taşkında evinin çatısına çıkarak kurtulan Bostan yaşadıklarını anlattı
KIRKLARELİ - Taşkında evinin çatısına çıkarak kurtulan Bostan yaşadıklarını anlattı
KIRKLARELİ - Taşkında evinin çatısına çıkarak kurtulan Bostan yaşadıklarını anlattı
KIRKLARELİ - Taşkında evinin çatısına çıkarak kurtulan Bostan yaşadıklarını anlattı

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Lüleburgaz, Kırklareli, AFAD, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Taşkında evinin çatısına çıkarak kurtulan Bostan yaşadıklarını anlattı - Son Dakika


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