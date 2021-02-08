Kırklareli'ndeki taşkının ardından 380 evde zarar oluştuğu belirlendi - Son Dakika

Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Alpullu beldesinde geçen hafta meydana gelen taşkının ardından sürdürülen hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Defterdarlık ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sonucu, 380 evde maddi zarar meydana geldiği belirlendi.

Bu kapsamda evlerin 330'unda eşyaların zarar gördüğü, 50'sinde de çeşitli hasarların oluştuğu tespit edildi.

Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taşkın sonrası devlet millet el ele yaraların sarıldığını söyledi.

Vatandaşların sağduyulu hareket ederek kendilerine destek olduğunu belirten Ceylan, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini kaydetti.