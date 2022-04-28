Kırklareli'de mobilya fabrikası yanarak küle döndü - Son Dakika
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Kırklareli'de mobilya fabrikası yanarak küle döndü

28.04.2022 15:46

Kırklareli'de mobilya fabrikası yanarak küle döndüKIRKLARELİ Kırklareli'nde bir mobilya fabrikasının deposunda başlayan yangın, fabrika satış mağazalarına da sıçrayarak tesisi kullanılmaz hale getirdi.

Kırklareli'de mobilya fabrikası yanarak küle döndü

KIRKLARELİ Kırklareli'nde bir mobilya fabrikasının deposunda başlayan yangın, fabrika satış mağazalarına da sıçrayarak tesisi kullanılmaz hale getirdi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir mobilya fabrikasının depolama alanında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tesisi sardı. Yangının erken fark edilmesiyle içeride bulunan çalışanlar kısa sürede tahliye edilirken, 1 kişi karbon monoksit gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İşletme sahibinin vücudunda ise ikinci derece yanıklar oluştuğu öğrenildi. Kırklareli İtfaiyesinin yanı sıra Edirne ve Tekirdağ İtfaiyelerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarında can kaybı yaşanmazken, binalar kullanılmaz hale geldi. Saatler süren çabaların ardından kontrol altına alına yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Hasarın maddi boyutu henüz tespit edilemezken, yangının çıkış sebebinin tespiti için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kırklareli'de mobilya fabrikası yanarak küle döndü
Kırklareli'de mobilya fabrikası yanarak küle döndü
Kırklareli'de mobilya fabrikası yanarak küle döndü
Kırklareli'de mobilya fabrikası yanarak küle döndü
Kırklareli'de mobilya fabrikası yanarak küle döndü
Kırklareli'de mobilya fabrikası yanarak küle döndü
Kırklareli'de mobilya fabrikası yanarak küle döndü

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Son dakika: Kırklareli'nde mobilya fabrikasındaki yangın diğer işyerlerine sıçradı Son dakika: Kırklareli'nde mobilya fabrikasındaki yangın diğer işyerlerine sıçradı Kırklareli'nde mobilya fabrikasında yangın çıktı Kırklareli'nde mobilya fabrikasında yangın çıktı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'de mobilya fabrikası yanarak küle döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'de mobilya fabrikası yanarak küle döndü - Son Dakika
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