Kırklareli'nden 51 Ülkeye İhracat

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, kentten 51 ülkeye otomotiv aletleri, gıda ve tekstil ürünleri ihracatı gerçekleştirildiğini söyledi.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, kentten 51 ülkeye otomotiv aletleri, gıda ve tekstil ürünleri ihracatı gerçekleştirildiğini söyledi.



Ilık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üyelerinin var güçleriyle ülke ekonomisine katkı sunmaya çalıştığını ifade etti.



Türkiye'nin ekonomik sıkıntılarını aşmaya başladığını belirten Ilık, 2019 yılının bu anlamda önemli olduğunu vurguladı.



Kırklareli'nin ihracat anlamında çok istikrarlı olduğunu belirten Ilık, "2017 aralık ayına göre, 2018 aralık ayının ihracat rakamları yüzde 23,3 artarak 17,8 milyon dolara ulaştı. İthalat rakamlarında yüzde 18,5 düşüş oldu. Bölge adına ihracatta çok istikrarlıyız. Sınır bir il olmamız nedeniyle birçok avantajlarımız bulunmakta. Biz de bu anlamda komşu ülkelerimiz ile karşılıklı görüşmeler yapıyoruz. Şu an üyelerimiz de vatandaşlar da çok memnun." diye konuştu.



Sanayi alanında son yıllarda atağa geçtiklerini ifade eden Ilık, kentin son yıllarda yurt içi ve dışında da yatırımcıların ilgi odağı haline gelmeye başladığını anlattı.



İstanbul ve Tekirdağ'da fabrika kurmak isteyen ancak yer bulmakta sıkıntı çeken yatırımcının İstanbul'a yakınlığı ile Kırklareli'ni tercih etmeye başladığını vurgulayan Ilık, "Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nın ve Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada Deniz Hudut Kapısı'nın bulunması da kenti cazip kılıyor. Bu anlamda da çok şanslıyız" dedi.



"51 ülkeye ihracat"



Soner Ilık, Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) 35 firmanın, 51 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.



İhracat rakamlarına ulaşılmasında en büyük lokomotifin OSB olduğuna dikkati çeken Ilık, "Kırklareli Organize Sanayi Bölgesindeki 35 firmamız ile başta Amerika, Rusya, Almanya, Yunanistan ve Bulgaristan olmak 51 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Başta otomotiv aletleri, gıda ve tekstil ürünleri yer alıyor. OSB'ye olan rağbet her geçen gün artıyor." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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