Kırklareli'nden Aday Gösterilmeyen Mevcut Başkan CHP'li Kesimoğlu: Kılıç Yarası Aldım

KIRKLARELİ Belediye Başkanı CHP 'li Mehmet Siyam Kesimoğlu , yerel seçimler için yeniden aday gösterilmemesini 'kılıç yarası' olarak nitelendirerek, "Bunu ben hak etmiyorum, hele hele Kırklareli halkı hiç hak etmiyor. Ben sizin temsilciniz, sesinizim, onun için genel merkezin aldığı bu kararı tanımıyorum. Kabul etmiyorum, içime sindiremiyorum" dedi. Cumhuriyet Halk Partisi , 31 Mart 2019 da yapılacak yerel seçimleri için Kırklareli'nde mevcut Başkan Mehmet Siyam Kesimoğlu 'nun yerine Tuna Soykan'ı aday gösterdi. Bu duruma tepki gösteren Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Selanik'teki Atatürk Evi'nin birebir kopyasını yatırdığı evin bulunduğu Yayla Meydanı'nda açık hava toplantısı düzenlendi. Meydan sadece Atatürk ve Türk bayraklarıyla donatılırken toplantıya çok sayıda partili katıldı. Kurulan kürsüye eşi Sibel Kesimoğlu ile birlikte çıkan Mehmet Siyam Kesimoğlu, 5 yıldır Kırklareli'ne hizmet ettiğini ve devam etmek istediğini söyledi. CHP Genel Merkezi'nin başka aday gösterdiği kararı 'tanımadığını' belirten Kesimoğlu, "Beş yıldır size gururla hizmet ediyorum ve devam etmek istiyorum. Bu iradenin dört ay önce genel merkezde yöneticilerimize bildirdim ama 4 aydır gelinen nokta itibariyle yaşanan sıkıntıların, eziyetlerin ne olduğunu hepimiz gördük. Bunu ben hak etmiyorum, hele hele Kırklareli halkı hiç hak etmiyor. Ben sizin temsilciniz, sesinizim, onun için genel merkezin aldığı bu kararı tanımıyorum. Kabul etmiyorum, içime sindiremiyorum. Çünkü ben yaşantımın her döneminde demokrasi dedim, hak dedim, hukuk, adalet dedim. Geçmişimde pişmanlık duyacağım hiçbir pişmanlık yok. Bu irademi ortaya koyarken her zaman olduğu gibi gücümü sizlerden aldım" diye konuştu.'KILIÇDAROĞLU'NA ANKETLERİ GÖSTERDİM'Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, adaylığı için görüştüğü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'na yüzde 70 oranındaki halk desteği anketlerini gösterdiğini belirterek, "2014 yılında sayın genel başkanımız bu görevi bana verdiğinde milletvekilliğini bıraktım, geldim aday oldum. Sizler bana bu görevi yüzde 38 ile verdiniz. Beş yıl sonra ilk kez bu konuyla ilgili genel başkanımızla konuştum, anketleri gösterdim. Anketler yüzde 70. Milletvekilliğimde seçiminde ön seçimle aday oldum. Bunda da ön seçim istedim, benden başka isteyen yoktu. Çünkü ben demokratım, demokrasiye inanmış bir insanım. Eğilim yoklaması yapalım dedim. Ev, ev, kapı kapı gezelim çıkacak olan iradeye saygım var dedim. Eğer beni de aday yapmayacaksınız söyleyin, benim onurumla oynamayın. Kırklareli'nin iradesine ipotek koymayın dedim. Bugün bu noktaya geldik. En çok üzüldüğüm nokta Kırklareli halkı bugün burada Kesimoğlu diyor, siz bu yanlış değerlendirmenizde Kırklareli halkının iradesine ipotek koydunuz işte buna isyanım" dedi.'KILIÇ YARASI ALDIM'Kesimoğlu aday gösterilmemesini 'kılıç yarası' olarak nitelendirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Diklenmeden dik durmasını bildim, bunun için bedeller ödedim. Siyaset kaygan bir zemin, eğer o zemine uygun kıvraklığa sahip değilseniz sizi dinlenmeye alıyorlar. Bende 2007 yılında bir 'deniz' kazası geçirdim parlamento dışında kaldım. Ama 2011 yılında sizler beni yine milletvekili yaptınız. 2014 yılında milletvekilliğini bıraktım, geldim belediye başkanı oldum. Alınan bu kararla da 'kılıç yarası' aldım. Hiç önemli değil, Kesimoğlu belediye başkanı, milletvekili olmayabilir söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Buradan Yayla Meydanı'ndan genel merkez yöneticilerine bir çağrıda bulunmak istiyorum. Kırklarelileri yok sayamazsınız, bu kararını gözden geçirmek zorundasınız. Bizim tepkimiz partimizin kurumsal kimliğine asla değil, her zaman söyledim CHP'nin 6 oku benim yüreğimde asla kimse sökemez. Benim itirazım Kırklareli halkının iradesine ipotek koyan o yönetim anlayışına karşıyım ben. Makamı ve mevkii ne olursa olsun hiçbir güç Kırklareli halkının iradesine ipotek koyamaz. Bu bakımdan genel merkezimizin aldığı bu kararı gözden geçirmelerini diliyorum."VİLAYET MEYDANI'NA KADAR YÜRÜDÜLERKonuşması sırasında zaman zaman gözleri dolan Kesimoğlu, meydanda toplananlarla birlikte Atatürk Anıtı'nın bulunduğu Vilayet Meydanı'na kadar yürüdü. Sokakta halkın alkışlarıyla destek verdiği Kesimoğlu, anıtta kalabalıkla hatıra fotoğrafı çektirdi. Kesimoğlu'nun açıklamalarına CHP Kırklareli İl Başkanı Tayfun Okan Çobancık ile CHP Kırklareli Merkez İlçe Başkanı Gürcan Saatçi de katıldı. - Kırklareli