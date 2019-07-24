Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden asayiş
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Kırklareli'nden asayiş

1 saat önce

Kırklareli'nde traktör römorkundan düşen kişi yaralandı.

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Kırklareli'nde traktör römorkundan düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karıncak köyünde römorka balya yüklediği sırada dengesini kaybeden A.K, römorktan yere düştü.
Yaralanan A.K, yakınları tarafından Kırklareli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
A.K, tedavi altına alındı.
- Araç yangını
Babaeski'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.
Karamesutlu köyünde Ö.Y, yönetimindeki seyir halindeki otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden Ö.Y, aracı durdurarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılmaz hale geldi.
Devlet Hastanesi, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:35 Kaynak: AA
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