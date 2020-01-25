Kırklareli'nden deprem bölgesine destek - Son Dakika

Kırklareli'nden deprem bölgesine destek
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Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünce Elazığ'da meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlara destek ekip gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:18 Kaynak: İHA
Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünce Elazığ'da meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlara destek ekip gönderildi.
Elazığ'da meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlara destek ekip olarak Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünden 5 kişilik bir ekip ve 1 UMKE aracı görevlendirilerek yola çıkarıldı. Açıklamada, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz" denildi. - KIRKLARELİ
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