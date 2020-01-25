Kırklareli'nden Elazığ'a bir tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
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Kırklareli'nden Elazığ'a bir tır yardım malzemesi gönderildi

6 saat önce

Kırklareli'den, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlar için bir tır yardım malzemesi gönderildi.

Kırklareli'nden Elazığ'a bir tır yardım malzemesi gönderildi, System.String[]

Kırklareli'den, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlar için bir tır yardım malzemesi gönderildi.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Twitter hesabından, kentte yaşayan vatandaşlara, depremzedelere yönelik yardım çağrısında bulundu.


Kısa sürede harekete geçen vatandaşlar, hazırladıkları gıda ve ihtiyaç malzemelerini Zabıta Müdürlüğüne teslim etti.

Bazı vatandaşların yardım malzemelerini sırtında, omuzlarında zorlanarak taşıdığı, bazılarının ise taksiyle getirmek için çaba harcadığı görüldü.

Küçük kızın mücadelesi

Babaannesi Şahsene Sağ ile yardımda bulunmak için giyecek getiren 6 yaşındaki Derin Sağ'ın, malzemeleri kutulara dizmeye çalışan personele yardım etmesi dikkati çekti.

Kız çocuğunun yardım çabasını gören diğer vatandaşlar da belediye personeline yardım etti.

Sağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah televizyonda deprem olduğunu ve bazı vatandaşların hayatını kaybettiğini öğrendiğinde çok üzüldüğünü söyledi.

Belediye ekipleri, vatandaşların desteğiyle toplanan malzemeleri kamyonetlerle götürdükleri belediye şantiyesinde bulunan tıra yükledi. Tır, daha sonra depremzedelere ulaştırılmak üzere Elazığ'a gönderildi.

Belediye Başkanı Kesimoğlu, yaptığı açıklamada, duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Kısa sürede çok sayıda depremzedeye yetecek kadar giyim, battaniye ve gıda yardımı topladıklarını ifade eden Kesimoğlu, "Bugün yüreklerimiz burkuldu. Kırklareli halkı olarak belediye öncülüğünde depremzedelere ulaştırılmak üzere topladığımız malzemeleri Elazığ'a gönderdik. Kırklareli halkı her konuda olduğu gibi bugün de hassasiyetini gösterdi. Yaklaşık 3 saat içinde bir tır malzeme topladık." dedi.

Kırklareli, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:28 Kaynak: AA
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