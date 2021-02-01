Kırklareli'nden geçen yıl 144 ülke ve bölgeye ihracat yapıldı - Son Dakika

Kırklareli'nden geçen yıl 144 ülke ve bölgeye ihracat yapıldı

01.02.2021 11:27
Kırklareli'nden geçen yıl 144 ülke ve bölgeye ihracat yapıldı, System.String[]

Trakya'nın Avrupa'ya açılan kapılarından Bulgaristan'a komşu olmasının yanı sıra ticaretin önemli ayaklarından üretim ve ulaşım alanında geniş imkana sahip Kırklareli'nden geçen yıl 144 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

Trakya'nın Avrupa'ya açılan kapılarından Bulgaristan'a komşu olmasının yanı sıra ticaretin önemli ayaklarından üretim ve ulaşım alanında geniş imkana sahip Kırklareli'nden geçen yıl 144 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

Ekonominin ve ticaretin merkezi İstanbul'a da yakınlığıyla revaçta olan kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen bir önceki yıla göre ihracat rakamları arttı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, kentten geçen yılın kasım ayında 6 milyon 198 bin dolarla en düşük, mart ayında ise 9 milyon 817 bin dolarla en yüksek ihracat gerçekleşti.

Aralık ayında 9 milyon 657 bin dolar ihracat yapılan kent, resmi rakamlara göre geçen yılın tamamında 108 milyon 110 bin dolarlık ihracat hacmiyle Türkiye genelinde 49. sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde 144 ülke ve bölgeye sevkiyat yapılan kentte, geçen yıl ihracatın 49 milyon 561 bin dolarlık kısmı hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından gerçekleştirildi. 21 milyon 929 bin dolar ile tekstil ve ham maddeleri ikinci sırada yer alırken, bunu 11 milyon 10 bin dolarla çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, 5 milyon 110 bin dolarla makine ve aksamlar, 3 milyon 653 bin dolarla ise yaş meyve ve sebze sektörü takip etti.

Kentte 2019 yılına göre geçen yıl çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, meyve sebze mamulleri, tütün, demir ve demir dışı metaller, su ürünleri ve hayvansal mamuller, kağıt ve orman ürünleri ile halı sektörü ihracatında artış yaşandı.

Bulgaristan ilk sırada

Bulgaristan, geçen yıl Kırklareli'nden en fazla ihracat yapılan ülke oldu. 2020'de bu ülkeye 9 milyon 178 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Angola 8 milyon 136 bin dolarla ikinci sırada yer alırken, bu ülkeyi 6 milyon 626 bin dolarla Almanya, 5 milyon 792 bin dolarla Birleşik Krallık, 5 milyon 280 bin dolarla ise İtalya takip etti.

-"Hedeflerimizi tutturduk"

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, AA muhabirine, salgının etkisine rağmen 2020 yılını ihracat alanında çok iyi kapattıklarını söyledi.

Çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinde geçen yıla göre yüzde 342'lik artış yaşandığını belirten Ilık, Kırklareli'nin ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağladığını kaydetti.

Kırklareli'nin ihracat alanında da ön plana çıkmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Ilık, "2020 bizim için zor bir dönemdi fakat hedeflerimizi tutturduk. 2020'nin büyük bir bölümü salgın döneminde geçti, ona rağmen rakamları tutturduğumuzdan dolayı bölgem, üyelerim ve ihracatçı firmalarımız adına mutluyum." diye konuştu.

Bulgaristan'a ihracatın önceki yıla göre yüzde 62 arttığını ifade eden Ilık, şöyle devam etti:

"Cam, seramik ürünleri, çimento, makine ve teçhizat ile tekstil ürünleri gönderdi. Bu yıl, önceki yıl gibi olmamasını temenni ediyoruz. 2020'yi hafızalarımızdan sildik. İnşallah böyle bir yıl geçirmeyeceğiz. 2021 yılında ülkemizin, ulusal çapta ekonomik olarak büyüme rakamlarının üzerine çıkacağını düşünüyorum. 2021 ülkemiz için hayırlı bir yıl olacak inşallah. Cam, seramik ürün grubu yüzdelik artış baz alındığında listenin başında geliyor. Bir önceki yıla göre 2020 yılında yüzde 342 bir artış yaşandı. Bunların yanı sıra meyve ve sebze ihracatımız arttı yüzde 105 gibi bir rakamla. Makine ve teçhizat ile tekstil de var. Bunlar da bir önceki yıla göre kendi ihracatlarını 2'ye katladı."

Bulgaristan, Kırklareli, Türkiye, İhracat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden geçen yıl 144 ülke ve bölgeye ihracat yapıldı - Son Dakika


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