Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kırklareli'nden Kısa Kısa

1 saat önce

Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırklareli'nden Kısa Kısa, System.String[]
Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi Denktaş Sokak'taki bir apartmanın bacasında yangın çıktı.

Bacadan yoğun duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Apartman sakinleri binadan tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Orman İşletme Müdürlüğü'nde veda yemeği

Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü'nden, Edirne Orman İşletme Müdürlüğü'ne atanan İhsan Ceylan'a veda yemeği düzenlendi.


Ceylan, bir restoranda düzenlenen yemekte, uzun yıllar Demirköy'de görev yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.


Demirköy'de her zaman ormancılığı bir adım ileriye taşıyabilme çabası içinde görev yaptıklarını ifade eden Ceylan, "Demirköy'de kaldığım 6,5 yıl içerisinde belki görevim icabı istemeyerek kalbini kırmış olduğum kişiler olabilir kimseye kırgın ve küskün değilim herkesten hakkını helal etmesini istiyorum benden yana helal olsun." dedi.


Konuşmanın ardından Ceylan'a plaket ve çeşitli hediyeler verildi.


Veda yemeğine, Demirköy Belediye Başkanı Muhlis Yavuz, mahalle ve köy muhtarları ile işletme personeli katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:49 Kaynak: AA

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