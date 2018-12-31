Kırklareli'nden Kısa Kısa

Lüleburgaz
ilçesinde bir apartmanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kocasinan
Mahallesi Denktaş Sokak'taki bir apartmanın bacasında yangın çıktı.
Bacadan yoğun duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Apartman sakinleri binadan tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Orman İşletme Müdürlüğü
'nde veda yemeği Demirköy
Orman İşletme Müdürlüğü'nden, Edirne
Orman İşletme Müdürlüğü'ne atanan İhsan Ceylan'a veda yemeği düzenlendi.
Ceylan, bir restoranda düzenlenen yemekte, uzun yıllar Demirköy'de görev yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
Demirköy'de her zaman ormancılığı bir adım ileriye taşıyabilme çabası içinde görev yaptıklarını ifade eden Ceylan, "Demirköy'de kaldığım 6,5 yıl içerisinde belki görevim icabı istemeyerek kalbini kırmış olduğum kişiler olabilir kimseye kırgın ve küskün değilim herkesten hakkını helal etmesini istiyorum benden yana helal olsun." dedi.
Konuşmanın ardından Ceylan'a plaket ve çeşitli hediyeler verildi.
Veda yemeğine, Demirköy Belediye Başkanı Muhlis Yavuz
, mahalle ve köy muhtarları ile işletme personeli katıldı.