Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kırklareli'nden Kısa Kısa

1 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, muhtarlarla bir araya geldi.

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Kırklareli Valisi Osman Bilgin, muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Bilgin, Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıda muhtarların istek ve sıkıntılarını dinledi.

Muhtarların önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirten Bilgin, eğitimden sağlığa, tarımdan yol yapımına kadar bir çok yatırımda muhtarların katkısının büyük olduğunu söyledi.

Daha sonra kurumlar tarafından yapılan projeler ve yatırımlar muhtarlara anlatıldı.

KTSO Meslek Komitesi toplandı


Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) 5. Meslek Komitesi toplandı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan'ın başkanlığında oda binasında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Özsan, meslek kuruluşlarının istek ve sıkıntılarını görüşerek çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Gece gündüz demeden çalışarak başarılı projeler üretmeye özen gösterdiklerini anlatan Özsan, Meslek Komitesi olarak çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:41 Kaynak: AA

Ekonomi
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