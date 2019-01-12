Kırklareli'nden Kısa Kısa

Lüleburgaz
ilçesinde okullar arası spor müsabakaları kapsamında futsal turnuvası düzenlendi.
Lüleburgaz Yıldızları Futbol
Akademisi'nde başlayan turnuvada Özel Lüleburgaz Bahçeşehir
Ortaokulu - Şaban Öğünç
Ortaokulu ve Durak Ortaokulu - TEK Ortaokulu karşı karşıya geldi.
Şaban Öğünç Ortaokulu penaltı atışları sonucu Özel Lüleburgaz Bahçeşehir Ortaokulu'nu 5-4 yendi.
Diğer karşılaşmada ise TEK Ortaokulu, Durak Ortaokulu'nu penaltı atışlarında 4-3 yendi.
Turnuva bir hafta sonra sona erecek.
Tavla turnuvası
Lüleburgaz'da 9. Gönül Bahçem Tavla Turnuvası düzenlendi.
Siteler Mahallesi sakinleri tarafından bir kahvehanede düzenlenen turnuvaya 64 yarışmacı katıldı.
Yarışmanın tertip komitesi başkanı Ferhat Okumuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, turnuvanın 2013 yılından buyana düzenlendiğini söyledi.
Turnuvanın amacının vatandaşların birlik ve beraberlik duygularının pekişmesi olduğunu ifade eden Okumuş, "Vatandaşlarımızın hoşgörülü olma, karşılıklı sevgi ve saygı, yardımlaşma duygularını geliştirme, aklını ve cesaretini, yerinde ve zamanında doğru bir şekilde kullanabilme gibi yeteneklerini geliştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 1 ay sürecek turnuvanın sonunda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verilecek.