Kırklareli'nden Kısa Kısa

Lüleburgaz
'da simülatör aracına binen vatandaşlara emniyet kemerinin önemi anlatıldı.
Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü
Trafik Tescil ve Denetleme Şube Amirliğince Kongre Meydanı'nda simülatör aracı kuruldu.
Simülatörlü araç ile emniyet kemeri kullanma alışkanlığı olmayan sürücülere kaza geçirmeleri durumunda yaşayacakları, uygulamalı bir şekilde gösterildi.
Eğitim faaliyetine Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya
, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sami Saçkan, Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca
da katıldı.
Kaymakam Kaya, burada yaptığı konuşmada, emniyet kemerinin bir çok kazada hayat kurtardığını söyledi.
Tüm sürücü ve yolcuların emniyet kemerlerini takması gerektiğini anlatan Kaya, yurt genelinde meydana gelen trafik kazaları incelendiğinde kazanın meydana gelmesinden sonra araç içerisinde bulunanların araç dışına savrulması ve aracın altında kalması, çarpışması veya devrilme esnasında yolcuların aracın değişik aksamlarına çarpması neticesinde ölüm ve yaralanmaların ciddi oranda arttığının görüldüğünü sözlerine ekledi.
Sakızköylüler Sosyal Oluşum Derneği'nde genel kurul
Lüleburgaz ilçesinde Sakızköylüler Sosyal Oluşum Derneği Genel Kurul toplantısı yapıldı.
Dernek binasında yapılan genel kurulda yönetim kurulu üyeliğine İsmail Bağlar
, İzzet Hongur, Bilge Konak
, Kadir Solak, Özer Ermut seçildi.
Kurulda, denetim kurulu üyeleri de belirlendi.
Dernek Başkanı İsmail Bağlar, genel kurulun ardından yaptığı konuşmada, yönetim kurulu üyeliğine yeni seçilenlere görevlerinde başarılar dileğinde bulundu.
Amaçlarının Sakızköylülerin birlik ve beraberliğini sağlamak olduğunu belirten Bağlar, görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışacaklarını ifade etti.