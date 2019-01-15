Kırklareli'nden Kısa Kısa

Lüleburgaz'da düzenlenen hentbol şampiyonası sona erdi.

Lüleburgaz'da düzenlenen hentbol şampiyonası sona erdi.



Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisinde düzenlenen şampiyonada 14 okul mücadele etti.



Şampiyonada ise 8 Kasım Ortaokulu birinci olmayı başarırken, 14-17 Mart arasında Sakarya'da yapılacak Marmara Grup Müsabakalarına katılmaya hak kazandı.



İki yeni araç alındı



Evrensekiz Belediyesince araç filosunu güçlendiriyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, belde hizmetlerinde kullanılmak üzere yeni itfaiye aracı alındığı belirtildi.



6 bin litre su tanklı ve 18 metre hidrolik merdivenli olan yeni itfaiye aracının, hizmete başladığı bildirildi.



Açıklamada, aracın yangınlara hızlı bir şekilde müdahalede bulunacağı ifade edildi.

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