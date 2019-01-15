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Kırklareli'nden Kısa Kısa

55 dakika önce

Babaeski'de simülatör aracıyla vatandaşlara emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

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Babaeski'de simülatör aracıyla vatandaşlara emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Babaeski Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Amirliğince terminale simülatör aracı kuruldu.


Simülatörlü araç ile emniyet kemeri kullanma alışkanlığı olmayan sürücülere kaza geçirmeleri durumunda yaşayacakları uygulamalı bir şekilde gösterildi.

Eğitime, sürücü kooperatifleri, halk otobüsleri sürücüleri, lise öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Engellilere davranış eğitimi

Babaeski Özel İnsanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ÖZDER) tarafından öğrencilere yönelik engellilere davranış konulu eğitim verildi.

Gazi Osman Paşa İlkokulunda düzenlenen eğitimde dernek başkanı başkanı Oktay Çınar tarafından öğrencilere engelli tanımı, engellilerin karşılaştıkları en önemli sorunlar, karşılaştıkları ön yargılar ve engellilere karşı gösterilen doğru ve yanlış davranışlar konularında bilgiler verdi.

Eğitimlerin hafta boyunca tüm okullarda devam edeceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:37 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Babaeski, Güncel
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