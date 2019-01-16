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Kırklareli'nden Kısa Kısa

1 saat önce

Lüleburgaz ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

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Lüleburgaz ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

Türk Kızılayı Lüleburgaz Kan Bağışı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda ülke genelinde kan stoklarının azalması üzerine Kongre Meydanı'nda kan bağışı kampanyası düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada kampanyanın 17-30 Ocak tarihlerinde 11.30-18.30 saatleri arasında düzenleneceği belirtildi.

Tüm vatandaşlar kampanyaya destek olmaya davet edildi.

Demirköyspor'da transfer

Süper Amatör Ligde mücadele eden Demirköyspor 5 futbolcuyu renklerine bağladı.

Kulüp Başkanı Şerafettin Çevikbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptığı açıklamada göreve gelirken en iyisini yapabilmek için yola çıktıklarını söyledi.

Demirköyspor'u bir üst lige yükseltmek için çalıştıklarını anlatan Çevikbaş, başarılı bir transfer dönemi geçirdiklerini aktardı.

Çevikbaş, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:54 Kaynak: AA

Türk Kızılayı, Lüleburgaz, Spor
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