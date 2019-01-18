Kırklareli'nden Kısa Kısa
1 saat önce
Lüleburgaz Belediyesi tarafından öğrencilerin durak talepleri yerine getirildi.
Lüleburgaz
Belediyesi tarafından öğrencilerin durak talepleri yerine getirildi.
Bir süre önce Kepirtepe Anadolu Lisesi
öğrencileri okullarının önüne durak konulması için taleplerini Kaymakamlığa bildirdi.
Kaymakamlıkta öğrencilerin taleplerini belediyeye ileterek okul önüne durak konuldu.
Tuhafiyecilerde yoğunluk
Lüleburgaz'da ev hanımları file ve yün çanta örmek için tuhafiyecilerin yolunu tutuyor.
Tuhafiyeci Aysun Kızıltan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem çevreye karşı duyarlı olmak hem de kendi istedikleri renk ve boyutlarda file ve yün çanta örmek isteyen kadınların bugünlerde yoğunluk oluşturduğunu söyledi.
Uygulamanın son derece yerinde olduğunu belirten Kızıltan, yoğunluğun bir süre daha devam edeceğini ön gördüklerini belirtti.
Tuhafiyeden alışveriş yapan vatandaşlardan Sevil Köprü, market alışverişlerinde kullanmak amacıyla file örmek için tuhafiyeciye geldiğini anlattı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:08 Kaynak: AA
İnternetten En Çok Satılan Ürünler Belli Oldu
Bunalıma Giren Genç Hemşire, Kendini 5. Kattan Aşağı Bıraktı
Diyarbakır'da Yapılan Perde Ciğeri, 7'den 70'e Herkes Tarafından Tüketiliyor
MEB'in Sistemini Hackleyip Notlarını Değiştiren Öğrenci Gözaltına Alındı