Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kırklareli'nden Kısa Kısa

1 saat önce

Lüleburgaz Belediyesi tarafından öğrencilerin durak talepleri yerine getirildi.

Kırklareli'nden Kısa Kısa, System.String[]
Lüleburgaz Belediyesi tarafından öğrencilerin durak talepleri yerine getirildi.

Bir süre önce Kepirtepe Anadolu Lisesi öğrencileri okullarının önüne durak konulması için taleplerini Kaymakamlığa bildirdi.

Kaymakamlıkta öğrencilerin taleplerini belediyeye ileterek okul önüne durak konuldu.

Tuhafiyecilerde yoğunluk

Lüleburgaz'da ev hanımları file ve yün çanta örmek için tuhafiyecilerin yolunu tutuyor.

Tuhafiyeci Aysun Kızıltan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem çevreye karşı duyarlı olmak hem de kendi istedikleri renk ve boyutlarda file ve yün çanta örmek isteyen kadınların bugünlerde yoğunluk oluşturduğunu söyledi.


Uygulamanın son derece yerinde olduğunu belirten Kızıltan, yoğunluğun bir süre daha devam edeceğini ön gördüklerini belirtti.

Tuhafiyeden alışveriş yapan vatandaşlardan Sevil Köprü, market alışverişlerinde kullanmak amacıyla file örmek için tuhafiyeciye geldiğini anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:08 Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Lüleburgaz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnternetten En Çok Satılan Ürünler Belli Oldu Bunalıma Giren Genç Hemşire, Kendini 5. Kattan Aşağı Bıraktı

Diyarbakır'da Yapılan Perde Ciğeri, 7'den 70'e Herkes Tarafından Tüketiliyor MEB'in Sistemini Hackleyip Notlarını Değiştiren Öğrenci Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 17:10:59. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden Kısa Kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]