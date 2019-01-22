Kırklareli'nden Kısa Kısa

AK Parti kadın kolları başkanlığınca ev ziyaretlerine devam ediliyor.

AK Parti kadın kolları başkanlığınca ev ziyaretlerine devam ediliyor.



Kadın Kolları Başkanı Aslı Karakahya ile beraberindekiler Ergül Özeklioğlu'nu evinde ziyaret etti.



Karakahya, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimlerine en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.



Sıkılmadık el çalınmadık kapı bırakmayacaklarını belirten Karakahya, ev ziyaretlerine devam edeceklerini anlattı.



İl Koordinasyon Kurulu toplantısı



Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu 2019 yılı birinci dönem toplantısı yapıldı.



Toplantı, Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında Şeker Depoları Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Bilgin, toplantıda yaptığı konuşmada, 2018 yılında Kırklareli'de kamu kurum ve kuruluşunca 800 proje uygulandığını söyledi.



Kurumların kendi aralarında koordineli bir şekilde hareket ederek vatandaşa daha hızlı hizmet sunulması gerektiğini ifade eden Bilgin, toplantıya katılan kurum yetkililerine teşekkür etti.



Konuşmaların ardından kurum müdürleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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