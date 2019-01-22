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Kırklareli'nden Kısa Kısa

1 saat önce

Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli 112 Şube Müdürlüğü, taşkın riskine karşı vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.

Kırklareli'nden Kısa Kısa, System.String[]
Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli 112 Şube Müdürlüğü, taşkın riskine karşı vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.

DSİ Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Dolhan göletinin son yağışlarla doluluk seviyesinin arttığı ve bu nedenle su akışının dolu savaktan kontrolsüz olarak akacağı belirtildi.

Göletten, dere yatağından kontrolsüz tahliye olacağının aktarıldığı açıklamada, "Vatandaşların can ve mal kaybına uğramaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir." denildi.

Yerel seçimlere doğru

Lüleburgaz'da CHP teşkilatında İl Genel Meclisi üyeliği eğilim yoklaması yapıldı.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen seçimde 13 aday adayı yarıştı.

Seçimde Nilüfer Erol bin 358 oy, Saygun Ersin bin 348 oy, Yeşim Girgin bin 289 oyla ilk üç sırada yer aldı.

CHP İlçe Başkanı Bülent Metin, seçimin sorunsuz tamamlandığını belirterek, hayırlı olmasını dileğinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:12 Kaynak: AA

Devlet Su İşleri, Kırklareli, Güncel
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