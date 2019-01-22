Kırklareli'nden Kısa Kısa

Devlet Su İşleri
(DSİ) Kırklareli
112 Şube Müdürlüğü, taşkın riskine karşı vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.
DSİ Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Dolhan göletinin son yağışlarla doluluk seviyesinin arttığı ve bu nedenle su akışının dolu savaktan kontrolsüz olarak akacağı belirtildi.
Göletten, dere yatağından kontrolsüz tahliye olacağının aktarıldığı açıklamada, "Vatandaşların can ve mal kaybına uğramaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir." denildi.
Yerel seçimlere doğru Lüleburgaz
'da CHP
teşkilatında İl Genel Meclisi üyeliği eğilim yoklaması yapıldı.
Bir düğün salonunda gerçekleştirilen seçimde 13 aday adayı yarıştı.
Seçimde Nilüfer
Erol bin 358 oy, Saygun Ersin bin 348 oy, Yeşim Girgin bin 289 oyla ilk üç sırada yer aldı.
CHP İlçe Başkanı Bülent Metin, seçimin sorunsuz tamamlandığını belirterek, hayırlı olmasını dileğinde bulundu.