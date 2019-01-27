Kırklareli'nden Kısa Kısa

Vize
Devlet Hastanesinde yürütülen "Akılcı İlaç Kullanımı ve Atık İlaç Toplama Projesi"nin çalışmaları devam ediyor.
Vize Devlet Hastanesinde görevli eczacısı Gülhan Zeybek eczacıları ziyaret ederek projenin gidişi, halktan geri dönüşler ve atık ilaç kutularının doluluk oranları hakkında bilgiler aldı.
Zeybek, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, akılcı ilaç kullanımının önemli olduğunu söyledi.
Hastaya doğru tanının konması, kişiye özgü düşük maliyetli tedavi planının belirlenmesi, hastanın tedavi konusunda bilgilendirilmesi, tedavinin sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Zeybek, bu projenin de bu açıdan değerli olduğunu kaybetti.
Çöp konteynerleri konuluyor Lüleburgaz
Belediyesince çöp konteyneri yerleştirme çalışmalarına devam ediyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada konteyneri yerleştirme işlemlerinin ilçenin farklı noktalarında devam ettiği, nüfus yoğunluğu fazla olan mahallelere de daha büyük hacimli çöp konteyneri yerleştirileceği bildirildi.
Açıklamada, çöp konteynerlerinin zarar görmemesi için metal malzemelerden tasarlandığı belirtildi.