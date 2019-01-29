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Kırklareli'nden Kısa Kısa

25 dakika önce

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası "Geleceği Yazan Kadınlar Projesi" başvuru süresinin uzatıldığını bildirdi.

Kırklareli'nden Kısa Kısa, System.String[]
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası "Geleceği Yazan Kadınlar Projesi" başvuru süresinin uzatıldığını bildirdi.

Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklamada, Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile TOBB Kadın Girişimciler Kurulunun, yazılım konusunda istihdam kapasitesini ve girişimciliği artırmak amacıyla yürüttüğü "Geleceği Yazan Kadınlar Projesi" kapsamında mobil teknolojiler geliştirerek bu alanda çalışmak isteyen 18 yaş üzeri kadınlar için başvuru süresinin 22 Şubat'a ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, kadın girişimcilerin bu projeye başvuruda bulunmasının önemli olduğu ifade edildi.

Gebe Okulu eğitimleri devam ediyor

Kırklareli Devlet Hastanesinde açılan Gebe Okulu'nda anne adaylarına yönelik eğitimler devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "bilinçli anneler, sağlıklı nesiller, mutlu aileler" sloganı ile açılan okulda anne adaylarına eğitimler verildiği belirtildi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

"Anne sağlığı hizmetlerinin niteliğini artırarak, anne adaylarının güvenli, kaliteli gebelik ve doğum sonu bakım hizmetlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla açılan okulumuzda 2019 yılının ilk eğitim programı başladı.
Gebe Okulumuza kayıt yaptıran gebelerimize, uzman hekim ve ebeler eşliğinde gebelik süreci ile ilgili bilgiler verilmektedir. Bilinçli anneler, sağlıklı nesiller, mutlu aileler için haydi gebeler okula."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:02 Kaynak: AA

Anne, Kırklareli, Güncel
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