Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kırklareli
Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz
ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Vali Bilgin
, ilk olarak ilçede faaliyet gösteren bir kağıt sanayini ziyaret ederek yetkililerden bilgiler aldı.
Şirketi gezen Bilgin, personel ile de sohbet etti.
Bilgin, ardından Ensar Vakfı Lüleburgaz Şubesini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Esnaf ziyaretlerinde de bulunan Bilgin, esnaflarla sohbet etti.
Elektrik kesintisi Babaeski
ilçesinin Alpullu
beldesinde elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, fiziki irtibat çalışmaları nedeniyle beldeye 30 Ocak'ta enerji verilemeyecek.
Kesinti saat 10.00 - 15.00 arası uygulanacak.
Kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli önlemleri almaları istendi