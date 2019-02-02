Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kırklareli'nden Kısa Kısa

1 saat önce

Yeşilay yöneticileri, Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ziyaret etti.

Kırklareli'nden Kısa Kısa, System.String[]
Yeşilay yöneticileri, Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ziyaret etti.


Yeşilay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kaan, Paydaş Yönetim Direktörü Egemen Akyüz ile Kırklareli Temsilcisi Vedat Açar'ı makamında kabul eden Rektör Şengörür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Kırklareli Üniversitesinin her geçen gün geliştiğini ifade eden Şengörür, üniversitenin kentin gelişmesine de daha çok katkı sağladığını belirtti.


Şengörür, Yeşilay'ın çalışmalarına her zaman destek verdiklerini vurguladı.

Kaan ziyarette, Şengörür'e plaket takdim etti.


Kaçak avcılıkla mücadele


Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, kaçak avlanmaya karşı denetimlerini sürdürüyor.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Lüleburgaz ilçesine bağlı Eskitaşlı köyü mevkisinde avcıların gizlenmek amacıyla kullandığı güme buldu.


Gümenin merkez av komisyonu kararına uygun olmadığı gerekçesi ile arazi sahibine idari para cezası uygulandı.


Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir köy ve bir mahallede elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Lüleburgaz ilçesinin Kayabeyli köyü ile Babaeski ilçesinin Alpullu beldesine bağlı Şeker Mahallesi'ne 3 Şubat Pazar günü enerji verilmeyecek.


Söz konusu kesintiler, Kayabeyli köyünde 10.00-16.00, Şeker Mahallesi'nde 09.00-15.00 saatleri arasında uygulanacak.


Kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli önlemleri almaları istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:50 Kaynak: AA

Merkez, Bülent Şengörür, Yeşilay, Kırklareli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal Medyayı Sallayan Görüntü! Tatlıları Yola Dökülen Çocuklara Para Verip Teselli Ettiler Son Dakika! KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş'ın Eşi Hayatını Kaybetti

Mustafa Sarıgül, Kendisini Messi'ye Benzetip Sitem Etti: Oynatmazsanız, Kaybederseniz PKK'nın Üst Düzey İsmi Jandarmadan Kaçamadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 11:13:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden Kısa Kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]