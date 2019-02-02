Kırklareli'nden Kısa Kısa

Yeşilay
yöneticileri, Kırklareli
Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür
'ü ziyaret etti.
Yeşilay Genel Merkez
Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kaan
, Paydaş Yönetim Direktörü Egemen Akyüz ile Kırklareli Temsilcisi Vedat Açar'ı makamında kabul eden Rektör Şengörür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kırklareli Üniversitesinin her geçen gün geliştiğini ifade eden Şengörür, üniversitenin kentin gelişmesine de daha çok katkı sağladığını belirtti.
Şengörür, Yeşilay'ın çalışmalarına her zaman destek verdiklerini vurguladı.
Kaan ziyarette, Şengörür'e plaket takdim etti.
Kaçak avcılıkla mücadele
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü, kaçak avlanmaya karşı denetimlerini sürdürüyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Lüleburgaz
ilçesine bağlı Eskitaşlı köyü mevkisinde avcıların gizlenmek amacıyla kullandığı güme buldu.
Gümenin merkez av komisyonu kararına uygun olmadığı gerekçesi ile arazi sahibine idari para cezası uygulandı.
Elektrik kesintisi
Kırklareli'nde bir köy ve bir mahallede elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Lüleburgaz ilçesinin Kayabeyli köyü ile Babaeski
ilçesinin Alpullu
beldesine bağlı Şeker Mahallesi'ne 3 Şubat Pazar günü enerji verilmeyecek. Söz
konusu kesintiler, Kayabeyli köyünde 10.00-16.00, Şeker Mahallesi'nde 09.00-15.00 saatleri arasında uygulanacak.
Kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli önlemleri almaları istendi.