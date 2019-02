Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kırklareli'nde kan ve kök hücre kampanyası düzenlenecek.

Türk Kızılayı Kırklareli Şube Başkanı Ruhan Uzunlar Altıntel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kan ve kök hücre kampanyalarına büyük önem verdiklerini belirtti.



Her yıl belli dönemlerde kampanyalar gerçekleştirdiklerini anlatan Altıntel, Lüleburgaz Kan Merkezi işbirliğinde bir gün sürecek kampanya yapılacağını söyledi.



20 Şubat tarihinde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda yapılacak kampanyaya herkesin desteğini beklediklerini ifade eden Altıntel, düzenlenen kampanyalar sayesinde birçok vatandaşın kan ve kök hücre ihtiyacının karşılandığını anımsattı.



Kırklareli halkının son derece duyarlı olduğunu dile getiren Altıntel, her kampanyaya olduğu gibi buna da büyük ilgi gösterileceğine inandıklarını kaydetti.



Altıntel, kampanyanın 11.30-17.00 saatleri arasında gerçekleştirileceğini aktardı.



3. Tiyatro Akademi Bayramı yapılacak



Lüleburgaz Belediyesince 3. Tiyatro Akademi Bayramı yapılacak.



Belediye Başkanı Murat Gerenli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyenin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında 3. Tiyatro Akademi Bayramı yapılacağını söyledi.



Etkinliklerin 10-22 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirileceğini ifade eden Gerenli, tiyatroların hem çocuklara hemde yetişkinlere hitap edeceğini belirtti.



Aşkiye Neşet Çal Sahnesi'nde her akşam saat 20.00'da başlayacak etkinliklerin ücretsiz olduğunu kaydeden Gerenli, herkesi etkinliklere katılmaya davet etti.

