Kırklareli'nden Kısa Kısa

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AK Parti Demirköy Belediye Başkan adayı Recep Gün, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Demirköy Belediye Başkan adayı Recep Gün, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.



Seçim çalışmaları kapsamında ilçede, esnaf, sivil toplum kuruluşları ve ev ziyaretlerinde bulunan Gün, vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi.



Gün, ziyaretlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yerel seçime çok iyi hazırlandıklarını söyledi.



İlçede sıkmadık el gitmedik kapı bırakmayacaklarını ifade eden Gün, seçim gününe kadar çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.



Vatandaşlar ile gönül köprüsü kurduğunu belirten Gün, "Allah'ın izniyle Demirköy'e çok güzel bir gelecek kuracağız. Bizim en büyük gücümüz birliğimiz beraberliğimizdir. Bu birlikten kuvvet doğar, hizmet doğar. Dua ve destek sizden gayret ve hizmet bizden diyerek vatandaşlarımızın kapısını çalıyoruz. AK Parti hizmet partisidir ve ilçemize en güzel hizmetleri yapabilecek gücümüz, bilgimiz ve vizyonumuz var. Kendime ve ekibime güveniyorum herkesin de güvenmesini ve desteklerini bekliyoruz. Alacağımız kararlarda ve yapacağımız projelerin merkezinde her zaman insan olacak." diye konuştu.



Amenajman toplantısı yapıldı



Demirköy Orman İşletme Müdürlüğünce ormandaki kesilmesi gereken ağaçların doğal denge göz önüne alınarak kesilerek düzenlenmesi (amenajman) toplantısı yapıldı.



Ek hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya, Orman İşletme Müdürü Nihat Yıldız, Amenajman Planlayıcısı Zafer Toksoy, Amenajman Başmühendisi Murat Altunal ile vatandaşlar katıldı.



Toplantıda, biyolojik çeşitliliğin orman amenajman planlarına entegrasyonu uygulamaları değerlendirildi.



Yıldız, toplantıda yaptığı konuşmada, amenajman planlarının yenilendiğini söyledi.



İlçede daha etkin bir orman işlemleri gerçekleştirilmesi için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Yıldız, verimli ormanlardan herkesin yararlanması için mücadele ettiklerini belirtti.



Yapılan üretimlerde köylünün yanı sıra doğal hayatında hat safhada düşünüldüğünü aktaran Yıldız, doğanın dengesini bozmadan yeni planlar ortaya koyduklarını kaydetti.



Yıldız, yeni planlarda hayvan ve bitki çeşitliliğini de yüksek ölçüde korumaya çalıştıklarını vurguladı.

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