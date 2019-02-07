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Kırklareli'nden Kısa Kısa

1 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret etti.

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Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret etti.

Vali Bilgin, ziyarette Kırklareli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nı çalışmaları hakkında bilgiler aldı.


Serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin sorumluluklarının ağır olduğunu belirten Bilgin, bu nedenle de görevlerini titizlikle yerine getiren Serbest muhasebeci ve mali müşavirlere de teşekkür etti.


-Komite toplandı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Meslek Komitesi toplandı.

Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan'ın başkanlığında, oda binasında gerçekleşen toplantıda, 2018 yılında yapılan çalışmalar değerlendirilerek, 2019 yılında yapılacak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Meslek komitesinin önemli çalışmalara imza attığını belirten Özsan, yıl içerisinde de başarılı çalışmalar yapacaklarına inandıklarını kaydetti.

Toplantıya, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Meslek Komitesi Başkanı Sertaç İpek, Başkan Yardımcısı Emin Erhan Taşer, üyeler Serkan Keser, Eyyüp Dağdelen, Fırat Altıntel, Burak Yetkin ve Okan Tufan katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:42 Kaynak: AA

Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Ekonomi
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