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Kırklareli'nden Kısa Kısa

28 dakika önce

Pınarhisar Devlet Hastanesinde çocukların hastane korkularını yenebilmesi amacıyla özel oda hazırlandı.

Kırklareli'nden Kısa Kısa, System.String[]
Pınarhisar Devlet Hastanesinde çocukların hastane korkularını yenebilmesi amacıyla özel oda hazırlandı.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, çocuk hastaların hastane korkularını yenmesi amacıyla bir odanın rengarenk boyanarak, çeşitli figürler ile süslendiği belirtildi.

Çocuklara da müşahede odası hazırlandığı vurgulanan açıklamada, "Oluşturulan müşahede odası renkli görseller ile süslendi. Hastane yönetimi bu uygulamayla birlikte acil servise gelen çocukların hem hastane fobisini azaltmayı hem de hasta servislerini rengarenk görseller ile çocuk dostu mekanlar haline getirmeyi hedefliyor." ifadesi kullanıldı.

"İkinci Kademe ve Ortaöğretimde STEM Yaklaşımı" projesi

Babaeski Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "İkinci Kademe ve Ortaöğretimde STEM Yaklaşımı" projesi, Trakya Kalkınma Ajansı'ndan destek akmaya hak kazandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadriye Tokat, yaptığı yazılı açıklamada, proje kapsamında ortaokul ve liselerinde görevli 18 öğretmene, STEM yaklaşımı ve uygulamaları konularında, 35 saatlik eğitim verileceğini bildirdi.

Koordinatörlüğü Tuğrul Bayraktaroğlu tarafından yürütülen projenin, faydalı olacağına inandığını ifade eden Tokat, bu tür projelere önem verdiklerini belirtti.

Tokat, Trakya Kalkınma Ajansı ile protokolde imzaladıklarını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:58 Kaynak: AA

Tokat, Pınarhisar, Güncel
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