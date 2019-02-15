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Kırklareli'nden Kısa Kısa

28 dakika önce

Babaeski Ayçiçeği Anaokulu öğrencileri düzenledikleri kampanyada elde ettikleri gelir ile satın aldıkları mamaları Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği'ne teslim etti.

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Babaeski Ayçiçeği Anaokulu öğrencileri düzenledikleri kampanyada elde ettikleri gelir ile satın aldıkları mamaları Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği'ne teslim etti.

Dernek Başkanı Gülay Yıldırım, dernek binasında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, öğrencilere örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Sokak hayvanlarına sahip çıkılması gerektiğini anlatan Yıldırım, bu örnek davranışında yaygınlaşacağına inandığını söyledi.

"Sevgi Engel Tanımaz" projesi

Babaeski Fatih Ortaokulu tarafından yürütülen "Sevgi Engel Tanımaz" projesi faaliyetleri sürüyor.

Proje kapsamında Fatih Ortaokulu öğrencileri Gazi Osman Paşa İlkokulu'nda öğrenim gören özel gereksinimli öğrencileri ziyaret etti.

Okul Aile Birliği adına konuşan Sevda Kozalı, proje kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

Özel gereksinimli öğrencileri ziyaret ettiklerini belirten Kozalı, "Sevgimizi geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza göstermeyi ihmal etmemeye çalışıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından ortaokul öğrencileri özel gereksinimli öğrencilere hediyeler dağıtarak bir süre çeşitli oyunlar oynadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:23 Kaynak: AA

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