Kırklareli'nden Kısa Kısa

Vize Devlet Hastanesi'nde çocuklara yönelik kanser taramaları yapılıyor.

Vize Devlet Hastanesi'nde çocuklara yönelik kanser taramaları yapılıyor.



Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, kanserin vücutta bir dokunun anormal şekilde çoğalmasıyla ortaya çıkan, çıktığı dokuyu harap eden ve ayrıca diğer dokulara da yayılabilen kötü huylu bir hastalık olduğu belirtildi.



0-17 yaş arasında görülen kanser türlerine çocukluk çağı kanseri denildiği ifade edilen açıklamada şunlara yer verildi:



"Çocuğun bulunduğu ortamda sigara içilmesi, yetersiz ve dengesiz beslenme, kanserojen maddeler, hareketsiz yaşam, tarım ilaçları, kimyasal katkılar, gıda koruyucuları da çocukluk çağı kanserlerine zemin oluşturabiliyor. Erken tanının gecikmesindeki en önemli sorunun da anne ve babaların çocuklarındaki bu işaretleri doğru değerlendirememesinden kaynaklanıyor, Çocuklarda kendiliğinden ya da hafif darbe sonucunda vücutta çok sayıda morluk, küçük noktasal kanamalar, burun ve diş eti kanamaları, uzun süre devam eden ve hiç düşmeyen ateş, kol veya bacak ağrıları, koltuk altı ve lenf bezlerinde şişlik, çabuk yorulma, halsizlik, solukluk ve öksürük durumunda çocuğun yakın takibe alınması gerekmektedir."



Komite toplantısı



Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Meslek Komitesi toplandı.



KTSO Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan'ın başkanlığında, oda binasında gerçekleşen toplantıda, toptan ve perakende gıda satıcıları iş kolunda değerlendirmelerde bulunuldu.



Özsan, toplantıda yaptığı konuşmada, toptan ve perakende gıda satıcıları iş kolunda yapılması gereken çalışmaları değerlendirdiklerini söyledi.



Yıl içerisinde de başarılı çalışmalar yapacaklarına inandıklarını ifade eden Özsan, proje çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini sözlerine ekledi.

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