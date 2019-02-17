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Kırklareli'nden Kısa Kısa

1 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "39 Kırklareli Masterler Sportif Faaliyetler ve Sosyal Yardımlaşma Derneği"ni makamında kabul etti.

Kırklareli'nden Kısa Kısa, System.String[]
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "39 Kırklareli Masterler Sportif Faaliyetler ve Sosyal Yardımlaşma Derneği"ni makamında kabul etti.

Ziyarette dernek başkanı Turgay Kaplan, çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Vali Bilgin'e spor faaliyetleri ve yatırımlarından dolayı teşekkür eden Kaplan, dernek olarak Kırklareli'ni en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Vali Bilgin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KLÜ'de "9. Kariyer Günleri" etkinliği

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "9. Kariyer Günleri" etkinliği düzenlenecek.

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kariyer günlerinin 8-12 Nisan tarihleri arasında düzenleneceğini söyledi.

Kariyer günleri etkinliklerinde iş dünyasından profesyonel kişilerin öğrencilere tecrübelerini anlatacağını ifade eden Şengörür, öğrencilerin istihdam becerilerini, bakış açılarını geliştirmeye yönelik atölye çalışmalarının yapılacağını bildirdi.

KLÜ'nün her geçen gün büyüyerek geliştiğini anlatan Şengörür, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Etkinlikte konferanslar düzenleneceğini belirten Şengörür, kariyer günlerine tüm vatandaşlarını davet etti.

Şengörür, geçen yıl gerçekleştirilen etkinliklerde iş dünyasından 90 katılımcının katkısıyla 71 etkinlik düzenlendiğini anımsattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:03 Kaynak: AA

Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Güncel
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