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Kırklareli'nden Kısa Kısa

16 dakika önce

Lüleburgaz ilçesine bağlı Düğüncübaşı köyünde Ergene Nehri çevresinde temizlik yapıldı.

Kırklareli'nden Kısa Kısa, System.String[]
Lüleburgaz ilçesine bağlı Düğüncübaşı köyünde Ergene Nehri çevresinde temizlik yapıldı.

Köy Muhtarı Fikret İlhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, nehir etrafına kimliği belirsiz kişilerce atılan çöplerin temizlendiğini söyledi.

Vahşi depolama alanının dışında bir yere çöp dökülmesinin yasak olduğunu anımsatan İlhan, Ergene Nehri köprüsü alanına farklı yerlerden gelen kamyonların çöp döktüğünü tespit ettiklerini belirtti.

Köy halkının da konuyla ilgili muhtarlığa şikayetlerinin olduğunu aktaran ilhan, alanın iş makinesi yardımı ile temizlendiğini kaydetti.

-Silolar törenle faaliyete geçirildi

Lüleburgaz Ticaret Borsasınca yaptırılan yeni silolar törenle faaliyete geçirildi.

Borsa binasında düzenlenen törende, kurban kesilerek dua edildi.

Borsa Başkanı Kenan Var, törende yaptığı konuşmada, borsanın mevcut 35 ton ürün depolama kapasitesinin 50 bin tona çıkarıldığını söyledi.

Lisanslı depoculuk alanının genişletildiğini belirten Var, yeni siloların inşasıyla birlikte farklı boyutlarda 22 siloya ulaştıklarını ifade etti.

Çiftçilere en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştıklarını kaydeden Var, yeni siloların çiftçilere ve borsaya hayırlı olması temennisinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:01 Kaynak: AA

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