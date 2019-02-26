Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kırklareli
Sağlık Müdürlüğü, ellerin yıkanarak bir çok hastalığın önüne geçilebileceğini bildirdi.
Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, eller vücutta en çok kirlenen ve mikroorganizmalarla en çok temas eden organlar olduğu belirtildi.
Hastalık yapan mikroorganizmaların eller ile bulaşmakta olduğu ifade edilen açıklamada, ellerin yıkanması hastalıkların önlenmesinde etkili ve basit uygulamaların başında geldiğini bildirildi.
Hijyen açısından ellerin bol bol yıkanması önerilen açıklamada, şunlara yer verildi: "Elleri temiz tutmak, çatlak ve sıyrıkların oluşmasını önlemek, bazı bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engelleme yollarından biridir. Hijyenik el yıkamanın amacı, eller üzerinde bulunan geçici bakterilerin tamamını, kalıcı bakterilerin ise bir kısmını ellerden uzaklaştırmaktır. En iyi el yıkama işlemi bol su ve sabunla bilekleri de içine alacak şekilde avuç içi, parmak araları, parmak uçları ve özellikle tırnak diplerinin iyice temizlenmesi ile gerçekleşir."
"İnsanlığın Sustuğu Yer Doğu Türkistan
" konferansı
Türk Ocakları Lüleburgaz
Şubesince "İnsanlığın Sustuğu Yer Doğu Türkistan" konferans düzenlendi. Halk Eğitimi Merkezi
'nde gerçekleştirilen konferansa, Doğu Türkistanlı Araştırmacı-Yazar Hamit Göktürk
, MHP
İlçe Başkanı İlkay Karataş
, Belediye Başkan adayı Armağan Ayyıldız
ve Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ahmet Beyazgül katıldı.
Göktürk, konferansta yaptığı konuşmada, Çin
yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur
Türklerine baskıcı politikalar uyguladığı söyledi.
Doğu Türkistan'daki insanlara eşi benzeri görülmemiş baskı ve zulümler yapıldığını ifade eden Göktürk, sözde eğitim kamplarında işkenceler yapıldığını belirtti.
Doğu Türkistan coğrafyasının tarihin her döneminde çok önem arz ettiğini aktaran Göktürk, Çin'in zulümlerine 'dur' denilmesi gerektiğini dile getirdi.