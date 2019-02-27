Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kentte devam eden yatırımları incelemede bulundu.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kentte devam eden yatırımları incelemede bulundu.



Bilgin, beraberinde İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Bilal Kuşoğlu ile inşaatları gezerek yetkililerden bilgi aldı.



Kentte yatırımlara hız kazandırdıklarını ifade eden Bilgin, yeni hizmet binaları ile hizmet kalitesinin daha da artacağını belirtti.



Bilgin daha sonra beraberindekiler ile birlikte halk kütüphanesi ve İŞKUR hizmet binası inşaatlarını gezdi.



Vergi Haftası



Kırklareli'nde Vergi Haftası etkinlikleri sürüyor.



Kırklareli Defterdarı Mehmet Durusoy ve beraberindeki kurum personeli Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i ziyaret etti.



Durusoy, defterdarlık çalışmaları ve hafta kapsamında Vali Bilgin'e bilgi verdi.



Bilgin, Vergi Haftası'nın kutlu olması temennisinde bularak ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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