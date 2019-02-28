Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kırklareli'nden Kısa Kısa

2 saat önce

Pehlivanköy ilçesine bağlı bir köyde elektrik kesintisine gidilecek.

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Pehlivanköy ilçesine bağlı bir köyde elektrik kesintisine gidilecek.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, ilçeye bağlı Kumköy köyüne yarın enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesinti, 09.00-13.00 saatleri arasında uygulanacak.

Kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli önlemleri almaları istendi.

Bez torba kampanyası

Lüleburgaz Belediyesince başlatılan bez torba kampanyası sürüyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, kampanya kapsamında 10 günde 4 bin 300 kilogram atık şişe toplandığını bildirdi.

Kampanyaya hızlı başlandığını aktaran Gerenli, kampanyanın ilgi görmesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Açıklamasında şişelerin kapalı pazar yeri, Kongre Meydanı, Ekin Atölyesi ve Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde teslim alındığını bildiren Gerenli, "Belediyemizce başlatılan kampanya çok hızlı başladı. Belirlediğimiz dört noktada, toplam 300 kilogram plastik şişe, 4 bin kilogram cam şişe toplandı.Şişeler karşılığında 8 bin bez torba dağıtıldı. Duyarlı vatandaşlarımız sayesinde 7 ayda toplanması beklenen miktar 10 günde toplandı." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:27 Kaynak: AA

Kumköy, Pehlivanköy, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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