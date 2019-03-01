Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kırklareli'nde Vergi Haftası dolayısıyla Defterdar Mehmet Durusoy'a ziyaretler sürüyor.

Kırklareli'nde Vergi Haftası dolayısıyla Defterdar Mehmet Durusoy'a ziyaretler sürüyor.



Durusoy, makamında, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, Meclis Başkan Yardımcısı Halit Sucuoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Keser'i makamında kabul etti.



Özsan, ziyarette, Vergi Haftası'nın kutlu olması temennisinde bulundu.



Devletin en büyük gelir kaynaklarından birisinin vergi olduğunu ifade eden Özsan, verginin kalkınmanın da temelini oluşturduğunu belirtti.



Kamu hizmetlerinin, seri ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan finansman kaynağının sağlanmasında vergi gelirlerinin çok büyük önem taşıdığını aktaran Özsan, "Vatandaşlarımız kazandıklarının bir kısmını vergi olarak devlete ödemelidir. Bu ödemeler sayesinde vatandaşlarımıza yapılan hizmetlerde artıyor. Herkes, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Daha adaletli bir paylaşım sağlanarak, daha adil bir vergi sistemi ortaya çıkarılmalı."



Özsan, ziyarette, Defterdar Durusoy ile personele çiçek takdim etti.



Böbrek taşı kırma cihazı faaliyete geçirildi



Kırklareli Devlet Hastanesi'ne alınan böbrek taşı kırma cihazı faaliyete geçirildi.



İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, yaptığı yazılı açıklamada, hastanede gerekli duyulan tıbbi cihaz alımlarını sürdürdüklerini bildirdi.



Böbrek taşı kırma cihazının alınmasıyla birlikte hastaneden sevklerin azalacağını aktaran Cerit, sağlık alanında en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını belirtti.



Cerit, kentte sağlık alanında hizmet kalitesinin her geçen gün arttığını kaydetti.

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