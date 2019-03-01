Kırklareli'nden Kısa Kısa

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Lüleburgaz'da Deprem Haftası dolayısıyla tatbikat yapıldı.

Lüleburgaz'da Deprem Haftası dolayısıyla tatbikat yapıldı.





Lüleburgaz Düvenciler Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği binada yangın alarmı verilmesinin ardından bina güvenli bir şekilde tahliye edildi.





Tahliye sırasında okulun üst katında kalan bir öğrenciyi kurtarmak için ise itfaiye ekiplerine haber verildi.





Olay yerine gelen itfaiye ekipleri okulda mahsur kalan öğrenciyi kısa sürede bulunduğu yerden kurtarıp aşağıya indirdi.





Tatbikatın başarıyla tamamlanmasının ardından ise okul bahçesinde yakılan ateşte öğrencilere uygulamaları olarak yangına müdahale teknikleri gösterildi.



Huzur toplantısı yapıldı



Lüleburgaz'da huzur toplantısı düzenlendi.





İstiklal Mahallesi'nde bir kahvehanede Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya başkanlığında yapılan toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca, İlçe Jandarma Komutanı Ömür Gökmen ve Lüleburgaz Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde görev yapan müdürler ile mahalle muhtarları katıldı.



Toplantıda, vatandaşlar istek ve şikayetçilerini anlattı.





Kaymakam Kaya, toplantıda yaptığı konuşmada, görevlerinin vatandaşların sorunlarını çözmek olduğunu söyledi.





Vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesinin artması amacıyla huzur toplantıları düzenlediklerini belirten Kaya, bu toplantılar ile sorunları birebir vatandaşlardan dinlediklerini aktardı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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