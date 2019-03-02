Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla emek pazarı kuruldu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla emek pazarı kuruldu.



Lüleburgaz Kent Konseyi İstihdam Çalışma Grubu Başkanı Berrin Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kongre Meydanı'nda kurulan pazarda el yapımı ürünlerin satışa çıkarıldığını söyledi.



Pazarda kadınların aile bütçelerine de katkı sağladıklarını belirten Akbulut, pazarın 10 Mart Pazar gününe adar açık kalacağını sözlerine ekledi.



Vergi Haftası



Lüleburgaz Vergi Dairesi Müdürü Remzi Üver, 30. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.





Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren oda başkanı İlhami Cebelli, vergilerin toplumun kalkınmasında önemli bir rolü bulunduğunu söyledi.



Lüleburgaz'ın da vergi ödeme performansında önemli bir yere sahip olduğunu düşündüğünü belirten Cebelli, vergilerini düzenli ödeyen işletmelere de teşekkür etti.



Üver de daha iyi bir Türkiye için vergi bilincinin artması gerektiğini anlattı.

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