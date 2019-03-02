Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kırklareli'nden Kısa Kısa

54 dakika önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla emek pazarı kuruldu.

Kırklareli'nden Kısa Kısa, System.String[]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla emek pazarı kuruldu.

Lüleburgaz Kent Konseyi İstihdam Çalışma Grubu Başkanı Berrin Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kongre Meydanı'nda kurulan pazarda el yapımı ürünlerin satışa çıkarıldığını söyledi.

Pazarda kadınların aile bütçelerine de katkı sağladıklarını belirten Akbulut, pazarın 10 Mart Pazar gününe adar açık kalacağını sözlerine ekledi.

Vergi Haftası

Lüleburgaz Vergi Dairesi Müdürü Remzi Üver, 30. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren oda başkanı İlhami Cebelli, vergilerin toplumun kalkınmasında önemli bir rolü bulunduğunu söyledi.

Lüleburgaz'ın da vergi ödeme performansında önemli bir yere sahip olduğunu düşündüğünü belirten Cebelli, vergilerini düzenli ödeyen işletmelere de teşekkür etti.

Üver de daha iyi bir Türkiye için vergi bilincinin artması gerektiğini anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:33 Kaynak: AA

Dünya Kadınlar Günü, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Tarım ve Hayvancılıkla Uğraşanlara, Elektrikte İndirim Müjdesi AK Parti Meclis Üyesi Adayına Silahlı Saldırı Kamerada

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Müteahhitlik Yapma Şartlarını Duyurdu Soba Faciasının Yaşandığı Evden İki Kardeşin Cansız Bedeni Çıkarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 16:27:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden Kısa Kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]