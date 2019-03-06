Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kırklareli'nden Kısa Kısa

45 dakika önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Genel Meclisi üyeleriyle bir araya geldi.

Kırklareli'nden Kısa Kısa, System.String[]
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Genel Meclisi üyeleriyle bir araya geldi.

Vali Bilgin, bir restoranda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, meclis üyelerine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Meclis üyelerinin önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirten Bilgin, meclis üyeleri ile bugüne kadar uyum içerisinde çalıştıklarını ifade etti.

Yerel seçimlerin ardından yeni oluşacak meclis üyeleriyle de uyum içerisinde çalışacaklarına inandıklarını anlatan Bilgin, kentin gelişmesi ve kalkınması için kendilerine destek olan herkese teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından Vali Bilgin, meclis üyelerine çeşitli hediyeler verdi.

-Dünya Tuza Dikkat Haftası

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü Dünya Tuza Dikkat Haftası kapsamında vatandaşları bilinçlendiriyor.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı hastanelerde kurulan stantlarda görevliler tarafından tuzun zararlarını anlatan broşürler dağıtılarak bilgi veriliyor.

Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, çok fazla tuzun, kan basıncını arttırarak inme ve kalp hastalığı riskini yükselttiği belirtildi.

İnme ve kalp hastalıkları da dünyada en önemli ölüm ve sakatlık nedenlerinden olduğunu ifade edilen açıklamada şunlara yer verildi:

"Dünya Sağlık Örgütü günlük kişi başı tuz tüketimini 5 gramın altında önermektedir ve bu miktar bir tatlı kaşığı veya tepeleme bir çay kaşığına denk gelmektedir. Ayrıca bireysel olarak da insanların evlerinde yemeklerini hazırlarken daha az tüketmesi, daha az tuz kullanmasının teşvik edilmesi önerilmektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:46 Kaynak: AA

Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gabon Liginde Forma Giyen Herman Tsinga, Maç Sırasında Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti Benzine 15 Kuruş Zam Geliyor

Sokak Ortasındaki Demir Dubalı Kavga Kameralara Yansıdı Platonik Aşkına, Hayvanları Bayıltmaya Yarayan İlaç Enjekte Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 10:31:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden Kısa Kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]