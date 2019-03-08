Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kırklareli'nde 5 köyde elektrik kesintisine gidilecek.

Kırklareli'nde 5 köyde elektrik kesintisine gidilecek.



TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım ile fiziki irtibat çalışmaları nedeniyle, kent merkezine bağlı Asilbeyli, Üsküpdere, Yündolan ve Karıncak köyleri ile Vize ilçesinin Hasbuğa köyüne yarın enerji verilmeyecek.



Söz konusu kesintiler, Hasbuğa köyünde 09.00-17.00, diğer köylerde ise 09.00-13.00 saatleri arasında uygulanacak.



Kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli önlemleri almaları istendi.



Dolandırıcılık uyarısı



Lüleburgaz Belediyesince vatandaşlara dolandırıcılık uyarısında bulunuldu.



Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, belediye müdürlerinin, başkan yardımlarının adını kullanarak vatandaşlardan para talep eden kişilere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.



Para talep eden kişilerin belediye ile bir ilgilerinin olmadığını aktaran Gerenli, art niyetli kişilerin vatandaşları dolandırmak maksadıyla bu yola başvurduğunu kaydetti.



Belediye personelinin yardım isteğinde bulunmalarının mümkün olmadığını anlatan Gerenli, "Kendilerini telefonla arayarak, Lüleburgaz Belediyesi adına sosyal yardım, sponsorluk ya da başka türlü yardım, destek ve taleplerde bulunanlar kesinlikle dikkate alınmamalı, gerekirse Emniyet Müdürlüğü'ne ve Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmalıdır."ifadelerini kullandı.

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