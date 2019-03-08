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Kırklareli'nden Kısa Kısa

2 saat önce

Babaeski Kaymakamı Hakan Özarslan, ortaokul öğrencilerini makamında kabul etti.

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Babaeski Kaymakamı Hakan Özarslan, ortaokul öğrencilerini makamında kabul etti.

Atatürk Ortaokulu Müdürü Hüseyin Ülker, ziyarette, öğrenciler tarafından yürütülen "Geleceğini Çöpe Atma Projesi" hakkında Özarslan'a bilgi verdi.

Özarslan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilere proje çalışmalarında başarılar diledi.

Projenin başarıyla sonuçlanması temennisinde bulundan Özarslan, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Yerel seçime doğru

CHP Babaeski İlçe Başkanlığı seçim bürosu düzenlenen törenle açtı.

Törene, CHP Kırklareli Milletvekilleri Türabi Kayan, Vecdi Gündoğdu, Babaeski Belediye Başkanı ve başkan adayı Abdullah Hacı ve partililer katıldı.

Hacı, burada yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin çok önemli olduğunu söyledi.

Seçim çalışmalarını hızla sürdürdüklerini ifade eden Hacı, Babaeski'yi yeniden kazanmayı hedeflediklerini belirtti.

Seçimlere az bir süre kaldığını anımsatan Hacı, herkesin daha güçlü bir şekilde çalışmasını istedi.

Yapılan konuşmaların ardından, seçim bürosunun kurdelesi kesilerek açılışı gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:54 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kırklareli, Babaeski, Güncel
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