Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in eşi İlknur Bilgin, kadın konuk evine ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in eşi İlknur Bilgin, kadın konuk evine ziyaret etti.



Bilgin, ziyarette, kadınlarla sohbet ederek istek ve sıkıntılarını dinledi.



Konuk evindeki kadınların devlet koruması altında olduğunu ifade eden Bilgin, tüm ihtiyaçlarının da devlet tarafından karşılanmaya devam edileceğini belirtti.



Ziyarette Bilgin'e protokol üyelerinin eşleri de eşlik etti.



Kırklareli Valisi Bilgin'den esnafa ziyaret



Kırklareli Valisi Osman Bilgin, esnafı ziyaret etti.



Bilgin, ziyaretlerde esnafların istek ve sıkıntılarını dinledi.



Bir reklam firmasını da ziyaret eden Bilgin, işletme sahibi Emrah Yıldırım'dan reklamcılık sektörü hakkında bilgiler aldı. Bilgin, ziyaretlerin ardından yaptığı konuşmada, esnaf ve vatandaşlarla her zaman iç içe olduğunu söyledi.



Vatandaşların isteklerini, arzularını, şikayetlerini dinlemek için vatandaşlarla sık sık bir araya geldiğini ifade eden Bilgin, toplumun tüm kesimlerine ulaşarak daha etkin, daha verimli, daha hızlı hizmet sunulmasını sağladıklarını belirtti.



Ziyaretlerde Vali Bilgin'e Vali Yardımcısı Emre Öztürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Bilal Kuşoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık da eşlik etti.



Bağırsak kanseri farkındalık ayı



Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, mart ayının bağırsak kanseri farkındalık ayı olduğunu bildirdi.



Cerit, yaptığı yazılı açıklamada, bağırsak kanserinin dünyada en sık görülen kanser türleri arasında yer aldığını belirtti.



İstatistiki verilere göre en sık görülen ilk 5 kanser türü arasında olduğunu aktaran Cerit, erken evrede teşhis edilmesiyle kolon kanseri tedavisinde başarılı sonuçlar alındığını kaydetti.



Kanserde erken teşhisin önemini bildiren Cerit, tüm sağlık merkezlerinde kanser tarama testlerinin ücretsiz yapıldığına işaret etti.



Genç müzisyenlerin dernek binası açıldı



Lüleburgaz Genç Müzisyenler Müzik Topluluğu Derneğinin binası açıldı.





Kaymakam Mustafa Kaya, Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, AK Parti İlçe Başkanı Tanzer Koç, AK Parti Lüleburgaz Belediye Başkanı adayı Akın Kamacı ve Ensar Vakfı Lüleburgaz Şubesi Başkanı Eyüp Sabri Erdem ile dernek üyeleri açılış törenine katıldı.



Kaymakam Kaya, törende yaptığı konuşmada, müziğin bitmeyecek bir sanat olduğunu söyledi.



Derneğin ilçenin müzik kültürüne artı bir değer katacağına inandığını ifade eden Kaya, derneğin kurulmasında emeği geçen herkesi tebrik etti.





Dernek başkanı Volkan Ümmüşoğlu da törene katılan herkese teşekkür etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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