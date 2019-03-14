Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kırklareli'nden Kısa Kısa

1 saat önce

Pınarhisar Devlet Hastanesinde vatandaşlara böbrek hastalığı hakkında bilgi verildi.

Kırklareli'nden Kısa Kısa, System.String[]
Pınarhisar Devlet Hastanesinde vatandaşlara böbrek hastalığı hakkında bilgi verildi.

Hastane girişine kurulan stantta uzman doktorlar tarafından hastalık hakkında bilgi verilerek, broşürler dağıtıldı.

Doktorlar, hastalara yaptıkları bilgilendirmede böbrek hastalığının dünyada ve Türkiye'de salgın halini almış önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu belirtti.

Komite toplantısı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) 12. Meslek Komitesi toplandı.

KTSO Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan'ın başkanlığında, oda binasında gerçekleşen toplantıda, nakliye, ulaşım, turizm, otomotiv, akaryakıt ve yedek parça iş kolunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Özsan, toplantıda yaptığı konuşmada, iş kolunda yapılması gereken çalışmaları değerlendirdiklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:27 Kaynak: AA

Pınarhisar, Kırklareli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Bir Parti'den Geri Adım: Sitemizi Yayından Kaldırıyoruz Dar Gelirliye Düşük Kiralı Konut Geliyor

Erdoğan, Konuşmasını Bölen Kadına Kızdı: Hanımefendi Provoke Etme Bizi Sanayi Üretimi Yıllık Bazda Azaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 10:39:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden Kısa Kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]