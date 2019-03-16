Kırklareli'nden Kısa Kısa

Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezince yabancı dil kursları açıldı.

Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezince yabancı dil kursları açıldı.



Merkez Müdürü İzzet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngilizce, Bulgarca, Rusça, İspanyolca ve Almanca kurslarının modül açılışının gerçekleştirildiğini söyledi.



Kurslara gitmek isteyen vatandaşların müracaatlarını kabul ettiklerini ifade eden Arslan, kursiyer sayısının tamamlanmasıyla kursun başlayacağını belirtti.



Trakya bölgesinde İspanyolca dil kursu açan tek merkez olduklarını aktaran Arslan, vatandaşların talepleri doğrultusunda başka dil kursları da açabileceklerini kaydetti.



Arslan, esnafların da yabancı dil öğrenmelerine katkı sağlamak amacıyla yeterli talep olduğu takdirde Yunanca kursunun da açılabileceğini bildirdi.



Belediye Başkanı Gerenli'ye ziyaret



Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, bir grup Fenerbahçe taraftarını makamında kabul etti.



Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu üyeleri, Gerenli'ye takım atkısı ve çiçek hediye ederek projeleri hakkında bilgi verdi.



Gerenli, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Galatasaraylı olarak Fenerbahçe atkısı takmanın da kendisine onur verdiğini belirtti.



Takımların ve taraftarların saha içerisinde rakip olduğunu ifade eden Gerenli, saha dışında da dostluklarını sürdürmeleri temennisinde bulundu.



Ayrıştıran değil, bütünleştiren değerler üzerinde durulması gerektiğini söyleyen Gerenli, saha içindeki rekabeti saha dışında dostluğa dönüştürmenin taraftarların elinde olduğunu kaydetti.



-Sinan Atakan Yavuz parkı açıldı



Lüleburgaz ilçesinde 2017 yılında tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden Sinan Atakan Yavuz'un adının verdiği park düzenlenen törenle açıldı.



Zafer Mahallesi Gülaçar sokaktaki parkın açılışına, CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, Belediye Başkanı Murat Gerenli, AK Parti İlçe Başkanı Tanzer Koç ile Yavuz'un okul arkadaşları katıldı.



Açılış törenine katılan Sinan Atakan Yavuz'un sınıf arkadaşları "Seni cennete uğurladık. Mücadelen dünya döndükçe devam edecek, Sinan Atakan Yavuz" yazılı pankart açtı.



Gerenli, burada yaptığı konuşmada, Sinan Atakan Yavuz'un adının verdiği parkın açılışını yapmaktan onur duyduğunu söyledi.



İlçenin trafik açısından daha güvenli hale getirilmesi yönünde çalışmaların devam ettiğini aktaran Gerenli, çevre yolu çalışmalarına hız vereceklerini belirtti.



Konuşmanın ardından parkın açılışı gerçekleştirildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun Kulağını Çek

Erdoğan'dan Mansur Yavaş Açıklaması: Her Türlü Yolsuzluk Var

Bakan Pekcan: İki Ayda Dış Ticaret Açığı 10,8 Milyar Dolar Aşağı Çekildi

Marketten Bebek Maması Çalarken Yakalanan Adam, Gözaltına Alındı