Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi
'nce tanışma ve bahar çayı etkinliği düzenlendi.
Merkezin konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, Vali Osman Bilgin'in eşi İlknur Bilgin, AK Parti
Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz
'ın eşi Ebru Minsolmaz, 55 Mekanize Piyade
Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan'ın eşi Filiz İnan ile vali yardımcıları eşleri ile kursiyerler katıldı.
Merkez Müdürü Ali Bekar, etkinlikte yaptığı konuşmada, merkez olarak 7'den 70'e herkese hizmet verdiklerini söyledi.
Bekar, merkez sisteminde 500 kurs modülü bulunduğunu ifade etti.
Etkinliği kursiyerler arası kaynaşmayı sağlaması için gerçekleştirdiklerini aktaran Bekar, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.
Kapalı pazar yeri inşaatı sürüyor
Ahmetbey Belediyesi'nce yaptırılan kapalı pazar yeri inşaatı devam ediyor.
Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş
, inşaatta incelemelerde bulunarak, yetkilerden bilgi aldı.
Altıntaş, yaptığı açıklamada, pazar yerinin beldeye yakışır bir şekilde inşa edileceğini söyledi.
İnşaatta çelik direk montajlarının devam ettiğini ifade eden Altıntaş, kısa süre içerisinde çatı montajının da yapılacağını belirtti.
Altıntaş, pazar yerini hızlı bir şekilde tamamlayarak pazarcıların ve vatandaşların hizmete açmayı hedeflediklerini kaydetti.