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Kırklareli'nden Kısa Kısa

1 saat önce

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce yürütülen "Umutlu Yarınlar" projesi çalışmaları devam ediyor.

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Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce yürütülen "Umutlu Yarınlar" projesi çalışmaları devam ediyor.

Proje kapsamında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Merkezi'nde düzenlenen kurslara katılan kadınlara "Taraması yapılabilen kanser türleri" ve "Ağız ve diş sağlığı" konulu eğitim verildi.

Toplum Sağlığı Merkezinde görevli doktor Ali Savaş Pektaş, burada yaptığı konuşmada, özellikle kadınların belirli aralıklarla kanser taramasından geçmesi gerektiğini söyledi.

Kanser hastalığının artık dünyada önde gelen hastalıklar arasında yer aldığını belirten Pektaş, ağız ve diş sağlığına da özen gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Yaşlılar Haftası

Vize Devlet Hastanesinde tedavi gören yaşlılar bilgilendirildi.

Hastane yönetimi tarafından yaşlıların hareket etmesi, hakları ve yaşam alanlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı broşürler dağıtıldı.

Hemşire Niyazi Koray İnam, broşür dağıtımının ardından yaptığı konuşmada, yaşlıların yaşam alanlarında güvenli yaşayabilmeleri için bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

İnam, bu tür etkinliklerin önemli olduğunu ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:25 Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel
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