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Kırklareli'nden Kısa Kısa

3 saat önce

Kırklareli Valiliği koordinatörlüğünde yürütülen "Umutlu Yarınlar" projesi kapsamında ilkokul ve üniversite öğrencileri fidan dikti.

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Kırklareli Valiliği koordinatörlüğünde yürütülen "Umutlu Yarınlar" projesi kapsamında ilkokul ve üniversite öğrencileri fidan dikti.

Kayaklı Kampüsü'nde düzenlenen törende Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neziha Musaoğlu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Karaman, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Halil Yücel ile Vali Faik Üstün İlkokulu'nda eğitim gören 45 öğrenci ve bu öğrencilere rol model olan üniversite öğrencilerinin katılıyla yaklaşık 300 fidan dikildi.

Musaoğlu, burada yaptığı konuşmada, proje çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Öğrencilere çevre bilinci oluşturması amacıyla bu tür etkinliklerin önemli olduğunu belirten Musaoğlu, proje ile öğrencilerin gerek eğitim başarısının gerekse sosyal gelişimlerinin arttığını kaydetti.

İç sularda avlanma yasağı başladı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, baraj ve göllerde balık avlanmasının yasaklandığını bildirdi.

Özel, yaptığı yazılı açıklamada, il sınırları içerisindeki iç sularda 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında sazangillerin avlanmasının yasaklandığını belirtti.

Yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını ifade eden Özel, vatandaşların olumsuz durumları kendilerine bildirmelerini istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:15 Kaynak: AA

Mehmet Karaman, Rektör, Kırklareli, Güncel
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